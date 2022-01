Grave incidente sulla strada maledetta, due cugini morti sul colpo: Gabriele e Davide avevano 29 anni (Di lunedì 31 gennaio 2022) Gravissimo incidente nella tarda serata di ieri sulla SS106 a San Sostene, in provincia di Catanzaro. Due ragazzi, due cugini di 29 anni Davide e Gabrele Origlia sono morti. Ancora da chiarire le cause dell’incidente nel quale non sono stati coinvolti altri mezzi. I medici, arrivati sul posto poco dopo lo schianto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco per estrarre le salme dall’abitacolo dell’auto. La notizia della morte dei due ragazzi si è diffusa velocemente a Roccella, dove i due cugini viveno, e tra gli amici dei ragazzi. È una tragedi che ha sconvolto l’intera provincia di Catanzaro. La SS106 è stata teatro di già 5 incidenti da inizio anno. Nelle ore scorse ha parlato anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Gravissimonella tarda serata di ieriSS106 a San Sostene, in provincia di Catanzaro. Due ragazzi, duedi 29e Gabrele Origlia sono. Ancora da chiarire le cause dell’nel quale non sono stati coinvolti altri mezzi. I medici, arrivati sul posto poco dopo lo schianto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco per estrarre le salme dall’abitacolo dell’auto. La notizia della morte dei due ragazzi si è diffusa velocemente a Roccella, dove i dueviveno, e tra gli amici dei ragazzi. È una tragedi che ha sconvolto l’intera provincia di Catanzaro. La SS106 è stata teatro di già 5 incidenti da inizio anno. Nelle ore scorse ha parlato anche ...

