Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di lunedì 31 gennaio 2022) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come le intenzioni di voto degli italiani siano molto cambiate negli ultimi mesi. Anche in questa fase delicata con l'elezione del Presidente della Repubblica il cui esito ha visto la sconfitta generale della politica ma anche lo sfaldamento del centrodestra, la spaccatura del Movimento 5 Stelle (diviso tra Conte e Di Maio). Come reagiranno i sondaggi? L'ultimo sondaggio è di: SWG per Tg La7 del 24 gennaio Pd - 21,6 (+0,1% rispetto al 17 gennaio) FdI - 19,8% (-0,1%) Lega - 18,4% (-0,4%) M5S - 13,5% (-0,2%) FI - 7,7% (+0,3%) Azione - 4,8% (=) Italia Viva - 2,5% (+0,1%) NOTO per Porta a Porta del 12 gennaio FdI - 120% (-0,5% rispetto al 24 novembre) Pd - ... Leggi su panorama (Di lunedì 31 gennaio 2022) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come ledidegli italiani siano molto cambiate neglimesi. Anche in questa fase delicata con l'elezione del Presidente della Repubblica il cui esito ha visto la sconfitta generale della politica ma anche lo sfaldamento del centrodestra, la spaccatura del Movimento 5 Stelle (diviso tra Conte e Di Maio). Come reagiranno i? L'ultimoo è di: SWG per Tg La7 del 24 gennaio Pd - 21,6 (+0,1% rispetto al 17 gennaio) FdI - 19,8% (-0,1%) Lega - 18,4% (-0,4%) M5S - 13,5% (-0,2%) FI - 7,7% (+0,3%) Azione - 4,8% (=) Italia Viva - 2,5% (+0,1%) NOTO per Porta a Porta del 12 gennaio FdI - 120% (-0,5% rispetto al 24 novembre) Pd - ...

Advertising

DiMarzio : .@juventusfc | Si lavora con il @borussia per limare gli ultimi dettagli per #Zakaria - Inter : ??? | BIGLIETTI #DerbyMilano a un passo dal sold out! Gli ultimi tagliandi resteranno riservati ai titolari di tess… - RadioZetaOf : ?? Arrivano su Radio Zeta anche gli ultimi due inediti di @AmiciUfficiale ! ???? Quale preferisci tra il pezzo di… - martasullenubi : Catena di salvataggio. Barù deve scegliere tra gli ultimi rimasti Jessica e Davide. LITIGIO assicurato #jerù - blavckthorn : ho fatto anche gli ultimi cambiamenti definitivi nelle squadre . ovvero i nomi -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi Giovane italoamericano ucciso a coltellate durante una rissa a New York ...origini italiane è rimasto vittima dell'ennesimo episodio di violenza a New York dove negli ultimi ... Le serrande di negozi e ristoranti abbassate, i teatri e i cinema chiusi, gli uffici vuoti, l'...

Operazione fiducia. Così il Dragone cerca la sponda delle banche ...nato nel 2018 che raccoglie i titoli delle società innovative e dove sono convogliati gli ...Star è ancora relativamente piccolo e questo nonostante sia cresciuto in modo significativo negli ultimi due ...

Francesco: le tasse, se sono giuste, tutelano i poveri e gli ultimi Vatican News Jeff Bezos ha appena speso 3 miliardi per rendere gli uomini immortali Il primo giorno della sua vita la startup di biotecnologie Altos Labs ha ricevuto un regalo di incoraggiamento da parte di Jeff Bezos: 3 miliardi di dollari. Questo "pensierino" dell'ex CEO di Amazon ...

Blue Monday: cinque modi per evitare la depressione Per coloro che vivono nell'emisfero settentrionale il Blue Monday, che cade il 17 gennaio, è considerato il giorno più deprimente dell'anno. Gli esperti hanno calcolato questa data particolare utilizz ...

...origini italiane è rimasto vittima dell'ennesimo episodio di violenza a New York dove negli... Le serrande di negozi e ristoranti abbassate, i teatri e i cinema chiusi,uffici vuoti, l'......nato nel 2018 che raccoglie i titoli delle società innovative e dove sono convogliati...Star è ancora relativamente piccolo e questo nonostante sia cresciuto in modo significativo neglidue ...Il primo giorno della sua vita la startup di biotecnologie Altos Labs ha ricevuto un regalo di incoraggiamento da parte di Jeff Bezos: 3 miliardi di dollari. Questo "pensierino" dell'ex CEO di Amazon ...Per coloro che vivono nell'emisfero settentrionale il Blue Monday, che cade il 17 gennaio, è considerato il giorno più deprimente dell'anno. Gli esperti hanno calcolato questa data particolare utilizz ...