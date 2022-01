Gip archivia l' inchiesta sui marò La verità ha prevalso

Advertising

Agenzia_Ansa : Il gip di Roma ha archiviato l'indagine sui marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre accusati dell'omicidio di… - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Marò, il gip di Roma archivia l'indagine su Girone e Latorre #indiani #kerala #marò #9dicembre - chutzpah : RT @Radio1Rai: ??#Marò Gip di Roma archivia indagine su Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, accusati dell'omicidio di due pescatori ind… - ziowalter1973 : RT @Agenzia_Ansa: Il gip di Roma ha archiviato l'indagine sui marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre accusati dell'omicidio di due pe… - Trmtv : Marò, gip di Roma archivia indagine su Girone e Latorre -

Ultime Notizie dalla rete : Gip archivia

A deciderlo con un provvedimento dello scorso 27 gennaio, depositato il 28, è ildi Roma Alfonso Sabella. La procura di Roma aveva sollecitato l'archiviazione del fascicolo - aperto dal 2012 un ..."Sono soddisfatto ma anche curioso di leggere il decreto con cui ilha archiviato questa indagine. Mi auguro che restituisca giustizia e verità per Massimiliano Latorre dopo 12, lunghissimi,...La Procura aveva chiesto di far cadere le accuse di omicidio per i due fucilieri di Marina Salvatore Girone e Massimiliano Latorre ...Il gip di Roma ha archiviato l’inchiesta sui marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre in merito alla vicenda di due pescatori uccisi a ...