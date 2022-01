Fuga di monossido di carbonio in hotel: 14 ospiti trovati privi di sensi in piscina, ricoverati anche bambini (Di lunedì 31 gennaio 2022) Quattordici ospiti di un hotel dell’Ohio sono stati ricoverati in ospedale, alcuni dei quali in condizioni critiche, a causa di una perdita di monossido di carbonio che ha messo a rischio la loro vita Panico durante la permanenza di un hotel di un gruppo di ospiti. La polizia è intervenuta in emergenza dopo la richiesta L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 31 gennaio 2022) Quattordicidi undell’Ohio sono statiin ospedale, alcuni dei quali in condizioni critiche, a causa di una perdita didiche ha messo a rischio la loro vita Panico durante la permanenza di undi un gruppo di. La polizia è intervenuta in emergenza dopo la richiesta L'articolo NewNotizie.it.

