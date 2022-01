Foibe | Grimaldi | locandina Piemonte è revisionismo cialtrone

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Foibe Grimaldi

...Ricordo delle vittime dellee dell'esodo giuliano - dalmata. A prendere posizione contro quella che definisce "un'immagine che sembra propaganda nazista" è il capogruppo di Luv, Marco, ...... 2021 Palazzo Lascaris Palazzo Lascaris, è polemica sul manifesto della Regione Piemonte per ... 2022 Palazzo Lascarisa fianco di Extiction Rebellion in sciopero della fame: 'Chiedo ...(ANSA) - TORINO, 31 GEN - Fa discutere la locandina scelta dalla Regione Piemonte, nell'ambito del progetto 'Identità oltre confine', per il Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo g ...Il capogruppo di Leu in Regione contro l'iniziativa finanziata dalla Regione con 30mila euro: "Partigiani di Tito rappresentati come mostruosi giganti neri" ...