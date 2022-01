Everton | Lampard è il nuovo allenatore Prende il posto di Benitez

Advertising

DiMarzio : .@Everton, è ufficiale: annunciato Frank #Lampard nuovo allenatore dopo l'esonero di #Benitez - JoviAcm : RT @calcioesport360: ????? UFFICIALE, Frank Lampard è il nuovo allenatore dell'Everton. Contratto fino al 2024 per lui. - CalcioOggi : LIVE Calciomercato: Ramsey verso i Rangers. Salta Aubameyang al Barça. Lampard all’Everton - La Gazzetta dello Sport - Mediagol : Everton, è in arrivo Dele Alli dal Tottenham. Primo colpo per le Toffees di Lampard - calcioesport360 : ????? UFFICIALE, Frank Lampard è il nuovo allenatore dell'Everton. Contratto fino al 2024 per lui.… -

Ultime Notizie dalla rete : Everton Lampard

A un anno dall'esonero deciso da parte del Chelsea , Franktorna in sella a una panchina di Premier League . E' quella dell', che ha scelto l'ex centrocampista come successore di Rafa Benitez , da cui i Toffees si sono separati due settimana ...... a quattro punti sopra la zona retrocessione: 'E' un grande onore rappresentare e gestire un club delle dimensioni e della tradizione dell'- ha dichiarato- ho molta voglia di ...Out-of-favour Spurs midfielder Dele Alli could join Everton on a permanent transfer before the January window closes on Monday night ...Premier League side Everton will sign Dele Alli from Tottenham before the end of the January transfer window, according to reports.