Crollo per Lulù Selassiè, la regia del GF Vip censura la lite con Sophie per colpa di un paio di lenzuola – VIDEO (Di lunedì 31 gennaio 2022) Crollo emotivo per Lulù Selassiè ad un passo dalla diretta del Grande Fratello Vip. Sophie Codegoni stava utilizzando delle lenzuola che piacevano molto a Manuel Bortuzzo per rifare il suo letto e non ha voluto disfarlo per compiacere la sua amica. Crollo per Lulù Selassiè, la regia del GF Vip censura la lite con Sophie... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 31 gennaio 2022)emotivo perad un passo dalla diretta del Grande Fratello Vip.Codegoni stava utilizzando delleche piacevano molto a Manuel Bortuzzo per rifare il suo letto e non ha voluto disfarlo per compiacere la sua amica.per, ladel GF Viplacon... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

CarloCalenda : Abbiamo assistito in questi giorni al crollo di ogni residua autorevolezza del Parlamento, delle forze politiche e… - monicagcllerr : RT @_valsslife: un minuto di silenzio per la sottoscritta per il crollo che avrò quando lo vedrò a sanremo vestito praticamente così: https… - aboutlacate : RT @_valsslife: un minuto di silenzio per la sottoscritta per il crollo che avrò quando lo vedrò a sanremo vestito praticamente così: https… - tiziana_oggiano : RT @_valsslife: un minuto di silenzio per la sottoscritta per il crollo che avrò quando lo vedrò a sanremo vestito praticamente così: https… - cowgirlwt : e io come faccio a reggere tutti i contenuti che usciranno per tutti questi mesi se crollo con una foto domanda -