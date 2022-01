Creazione siti web aziendali e gestione dei social: il caso Gilbi.co (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nel mercato odierno essere presenti online con la propria azienda è diventato un aspetto imprescindibile dell’attività imprenditoriale. La pandemia, soprattutto nelle prime fasi in cui molti paesi hanno adottato regimi di lockdown, ha confermato questo trend accelerando ulteriormente i processi rendendo sempre di più l’esigenza di essere presenti in rete, magari con un proprio servizio di e-commerce, che risulta essere fondamentale. Del resto, l’affermazione delle nuove tecnologie e dei social media ci hanno fatto capire – e questo ormai da anni – che il web e la rete sono tra le priorità di un’azienda; non solo: allo stesso tempo la sola presenza in rete non è sufficiente dato che la concorrenza è altissima e cercare di catturare l’attenzione di un potenziale cliente diventa dunque un obiettivo da raggiungere a tutti i costi. Perché scegliere un professionista per il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nel mercato odierno essere presenti online con la propria azienda è diventato un aspetto imprescindibile dell’attività imprenditoriale. La pandemia, soprattutto nelle prime fasi in cui molti paesi hanno adottato regimi di lockdown, ha confermato questo trend accelerando ulteriormente i processi rendendo sempre di più l’esigenza di essere presenti in rete, magari con un proprio servizio di e-commerce, che risulta essere fondamentale. Del resto, l’affermazione delle nuove tecnologie e deimedia ci hanno fatto capire – e questo ormai da anni – che il web e la rete sono tra le priorità di un’azienda; non solo: allo stesso tempo la sola presenza in rete non è sufficiente dato che la concorrenza è altissima e cercare di catturare l’attenzione di un potenziale cliente diventa dunque un obiettivo da raggiungere a tutti i costi. Perché scegliere un professionista per il ...

