Cooper torna nelle vesti di regista dopo A star is born

Leggi su iodonna

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Bradleye Irina Shayk, fine della favola guarda le foto Ha “soffiato” – ma con il suo benee – un importante progetto a uno dei più grandi registi in circolazione, Steven Spielberg, 75 anni. Che, però, non ha saputo dire di no all’entusiasmo di Bradley, 47. Leggi anche › Bradleye il primo nudo frontale della carriera in “Nightmare Alley”: «È stato molto pesante» Bradley(Photo by Kevork ...