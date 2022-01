Centrodestra | rabbia Meloni | Ho scoperto del sì a Mattarella dalla stampa - Salvini vede Berlusconi e convoca il consiglio federale della

Advertising

LuiginoCicero : Rabbia, frustrazione e sconcerto degli elettori di cdx vi travolgeranno alle prossime elezioni. Il tempo è galantuo… - Ghigo1968 : @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni @berlusconi con il vostro #centrodestra di merda, avete preso per il culo chi ha c… - roberto2_lamela : Il tweet #anti_Salvini e #Meloni sbraita: non voglio crederci, «Il #Centrodestra va Affondato» #LaCosa_Giusta… - kattolikamente : @vereatur @UGiangrieco Io provo rabbia a vedere che il centrodestra ha dei nani politici - Candid_S_Voce : #Quirinale2022: sui social crescono rabbia e disapprovazione - -

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra rabbia

Io chiedo chiarezza: se si sta con il, bisogna fare ile non ogni volta scegliere il centrosinistra o alleanze di governo'. Leggi Anche, Meloni: 'Da oggi lavoro ...Genova . "Il presidente ligure Toti ha pugnalato ilalla schiena alle elezioni per il presidente della Repubblica, ha preso impegni per il ... Ladella Lega arriva attraverso una ...Le Lega chiede che Toti ceda il Bilancio e/o la Sanità ed è pronta a rompere su Peracchini. Molta cautela invece rispetto a Bucci: "Finché non ha tessera Cambiamo va benissimo" ...Incassato il ‘Mattarella Bis’, dopo la pessima figura fatta, chi più e chi meno, i principali leader dei vari schieramenti hanno dato vita ad una sorta di ‘analisi’ interna, creando di capire ‘cosa no ...