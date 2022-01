Centinaio | Bene investimenti per Riso Scotti e Ponti

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Agroalimentare,(Mipaaf):per. Da Giorgetti attenzione a settore strategico – “I nuovi accordi di sviluppo industriale autorizzati dal ministro Giancarlo Giorgetti (nella foto) aiutano la filiera a restare competitiva e ad avere strumenti e tecnologie adatte per far sì che i nostri prodotti restino delle eccellenze riconosciute in tutto il mondo”. Con queste parole il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco, plaude al via libera da parte del Mise agli accordi di sviluppo industriale con le aziende “” e “” che prevedono la realizzazione diin tecnologie 4.0 per complessivi ...

Advertising

Agricolae1 : #Agroalimentare, @giamma71 (@Mipaaf_ ): Bene investimenti per #Riso #Scotti e #Ponti. Da #Giorgetti @MISE_GOV atten… - giugiulone : @EleonoraCamilli Si va bene ma prima fategliene acquistare un centinaio, poi glielo dite - Uilmo1 : @StefanoBerto83 Siamo umani, siamo fatti così, professore o studente, scienziato o bracciante, di che vi stupite? I… - Marcell78225090 : @bonettiagronomo è un ambiente che conosco molto bene avendolo ad un centinaio di mt. da casa, effettivamente è sempre una scoperta. - nctbubita : -La mia frequenza di Bubble di questo mese è imbattibile fino ad oggi ?? -Dopo aver superato un centinaio (di messag… -

Ultime Notizie dalla rete : Centinaio Bene

Agenzia askanews

Si salvaguardano inoltre i posti di lavoro e si pongono le condizioni per crearne di nuovi', concludeL'opinione di chi, come il terzo settore, conoscedeterminate questioni perché le studia sul ... almeno metà dele passa di 'amici' sono enti non profit. L'altra metà sono invece ...La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta plaude al passi in avanti per il recupero del piano a raso e critica la richiesta di stalli riservati avanzata dalla preside Di Giampaolo ...Èpossibile dare più potere ai lavoratori in un’economia di mercato funzionante? Secondo una certa vulgata, no. Ma, come spesso accade, la realtà si preoccupa di smentire i luoghi comuni. È il caso dei ...