Calciomercato, da Morata a Diego Costa: quanti affari saltati (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Calciomercato di gennaio si è concluso con i botti Vlahovic e Gosens, ma non sono mancati gli affari saltati: da Morata ad Aubameyang, i colpi sfumati Un Calciomercato con… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ildi gennaio si è concluso con i botti Vlahovic e Gosens, ma non sono mancati gli: daad Aubameyang, i colpi sfumati Uncon… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

GiovaAlbanese : #Morata alla #Juventus fino al termine della stagione - insieme a #Vlahovic e #Dybala - vale un altro colpo di… - GiovaAlbanese : La possibile permanenza fino al termine della stagione di #Morata (che preferirebbe andar via subito) aumenta le pr… - GiovaAlbanese : C'è anche una timida (per ora) ipotesi #Arsenal per Alvaro #Morata, che al momento non sembra convinto di rimanere… - genovesergio76 : Morata: la decisione di Allegri - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? MERCATO LIVE - #Morata, Ribery, Nsame, Seck e sorpresa Castillejo: le novità Addio #Ramsey: ora è fatta ?? -