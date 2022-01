Alpinista morto in Patagonia, nuova via sul Cerro Torre (Di lunedì 31 gennaio 2022) Una nuova via sul Cerro Torre, la montagna delle Ande Argentine su cui ha trovato la morte. E' quella aperta da Corrado Pesce prima di essere travolto da una valanga di neve e pietre. A raccontare l'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022) Unavia sul, la montagna delle Ande Argentine su cui ha trovato la morte. E' quella aperta da Corrado Pesce prima di essere travolto da una valanga di neve e pietre. A raccontare l'...

Advertising

CatelliRossella : ??Morto l'alpinista italiano in Patagonia, individuato il corpo - Piemonte - - cronaca_news : Corrado Pesce, alpinista italiano morto in Patagonia: è disperso da giorni dopo una valanga - oknosureddit : Morto l'alpinista italiano 'Korra' Pesce in Patagonia, individuato il corpo - La_Prealpina : Alpinista morto, tra i soccorritori Della Bordella - Tina_Font : RT @agenzia_nova: ++ #breaking ++ #Argentina Trovato morto l'alpinista italiano Corrado Pesce -