Storico bronzo per Silvia Persico ai mondiali di ciclocross | festa a Cene | “Esponiamo il tricolore”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 30 gennaio 2022)podio per la bergamascaai campionati del mondo di, negli Stati Uniti. La 24enne diha riportato l’Italia sul podio dopo 8 anni conquistando la medaglia di. “Un risultatoper il nostro paese e per l’Italia intera – commentano dall’amministrazione comunale -. Un vero onore vederla su quel podio, un piccolo grande pezzo dinel mondo. Per festeggiarla,tutti la bandiera”. Nonostante una partenza non particolarmente veloce, la portacolori della Fas Airport Service non si è mai persa d’animo recuperando gradualmente sul terzetto di testa composto da Marianne Vos, Lucinda Brand e Ceylin del Carmen Alvarado. Un gap che la giovane seriana è ...