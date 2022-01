Statisti e ragazzini (Di domenica 30 gennaio 2022) Alla fine è dovuto intervenire lo stesso Silvio Berlusconi dall'ospedale San Raffaele per rimettere in carreggiata un'elezione del capo dello Stato che stava per finire fuori dai binari per le intemperanze di leader Leggi su ilgiornale (Di domenica 30 gennaio 2022) Alla fine è dovuto intervenire lo stesso Silvio Berlusconi dall'ospedale San Raffaele per rimettere in carreggiata un'elezione del capo dello Stato che stava per finire fuori dai binari per le intemperanze di leader

Quella battuta del Cav. che svela il suo profondo amore per la Giustizia Mettete per un momento da parte il pregiudizio, accantonate l’ostilità, che è legittima, intendiamoci, e rispondetevi su quello che è stato, per trent’anni, il conflitto mortale tra voi stessi e l’Amo ...

Alla fine è dovuto intervenire lo stesso Silvio Berlusconi dall'ospedale San Raffaele per rimettere in carreggiata un'elezione del capo dello Stato che stava per finire fuori dai binari per le intempe ...Mettete per un momento da parte il pregiudizio, accantonate l’ostilità, che è legittima, intendiamoci, e rispondetevi su quello che è stato, per trent’anni, il conflitto mortale tra voi stessi e l’Amo ...