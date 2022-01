Stasera in tv, oggi 30 gennaio 2022: La sposa e Avanti un altro pure di sera (Di domenica 30 gennaio 2022) Quali sono i palinsesti televisivi di Stasera in TV? oggi domenica 30 gennaio 2022 abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione. Programmi tv questa sera 30 gennaio 2022 La programmazione della serata di domenica 30 gennaio 2022 è ampia. Su Rai 1 va in onda la terza puntata della fiction La sposa, con protagonista la bravissima Serena Rossi. Canale 5 propone il quiz show Avanti un altro pure di sera!, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Rai3, invece, offre il programma Che tempo che fa, con al timone Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Se avete ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 30 gennaio 2022) Quali sono i palinsesti televisivi diin TV?domenica 30abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione. Programmi tv questa30La programmazione dellata di domenica 30è ampia. Su Rai 1 va in onda la terza puntata della fiction La, con protagonista la bravissima Serena Rossi. Canale 5 propone il quiz showundi!, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Rai3, invece, offre il programma Che tempo che fa, con al timone Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Se avete ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Stasera vi lasciamo con un momento della Sonata n. 2, Op. 24 di Clementi, nato oggi a Roma nel 1752. Al fortepian… - chefcrazyhotel : @GiorgiaMeloni Sono parenti stretti col M5S , oggi dicono una cosa , stasera x proprio tornaconto la rinnegano . Ch… - mariella89__ : @niceugeexiste Sono da sempre fan della coppia . Ma so perché ha fatto capire lui a soleil e Davide che prima di en… - Tino44588447 : RT @CristinaMolendi: Vorrei chiedere a Letta se era lui e il suo partito circa un mese fa a chiedere un provvedimento per impedire la riele… - marieta99044909 : RT @CristinaMolendi: Vorrei chiedere a Letta se era lui e il suo partito circa un mese fa a chiedere un provvedimento per impedire la riele… -