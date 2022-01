Sci alpino | Federica Brignone in trionfo a Garmisch | “Successo che genera fiducia per le Olimpiadi”

Leggi su oasport

(Di domenica 30 gennaio 2022) Giornata da incorniciare per i colori azzurri in quel di-Partenkirchen. Sul versante bavareseha centrato la vittoria ad ex-aequo con l’austriaca Cornelia Huetter in superG, ultima prova dedicata alla Coppa del Mondo di scifemminile prima delleinvernali.si è distinta con le solite pieghe sfoderando una sciata spettacolare ed efficace allo stesso tempo. Eccezion fatta per l‘exploit impronosticabile di Huetter nessuna atleta è riuscita a tenere il passo ed il terzostagionale in superG conclama il suo dominio nella specialità. “Sono davvero soddisfatta – confida la valdostana ai microfoni RAI – Oggi ho cercato di concentrare tutte le energie, c’era un po’ di vento quindi sapevo di dover spingere fin da ...