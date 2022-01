La Risoluzione 2361/2021 del Consiglio d'Europa non annulla le vaccinazioni obbligatorie e il Green pass

Leggi su open.online

(Di domenica 30 gennaio 2022) Circola un video con il quale si sostiene che nell’Unione europea ci sia un sostanziale divieto di rendere leanti Covid-19, invitando a effettuare una denuncia (o un esposto) per ottenere la sospensione di tutti i provvedimenti del Governo attualmente in atto, in particolare quelli riguardo il. Si tratta di un’informazione falsa, basata su un errato contesto, proposta per le narrazioni No vax e No. Per chi ha fretta Esiste unadeldel gennaiodove si invita a informare i cittadini sulla nontà dei vaccini anti Covid-19. Lanon è vincolante per gli Stati membri ...