Incendio in una palazzina nel Reggiano | morti fratellino e sorellina di 7 e 8 anni | salvi i genitori

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 30 gennaio 2022) Nella serata di ieri, sabato 29 gennaio, unè divampato in un abitazione in provincia di Reggio Emilia. A causare le fiamme, sarebbe stata un’esplosione. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e 118, avviando le difficili operazioni di messa in salvataggio della famiglia che abitava nell’edificio. Per due bambini però non c’è stato nulla da fare. Esplosione ea Fabbrico: unain fiamme e una famiglia coinvolta Attorno alle 22 di ieri sera, i carabinieri della stazione di Fabbrico e del Nucleo operativo e radiomobile di Guastalla sono intervenuti per prestare soccorso agli inquilini di una. Con loro c’erano anche vigili del fuoco e operatori del 118. Come riporta Fanpage.it, i vicini di casa della famiglia coinvolta nell’incidente sarebbero stati allertati ...