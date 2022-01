Coppa d’Africa: l’Egitto vola in semifinale nel segno di Salah (Di domenica 30 gennaio 2022) Un gol e un assist: è questo lo score personale di Momo Salah, grazie al quale l’Egitto approda in semifinale di Coppa d’Africa. Il talento del giocatore del Liverpool permette ai faraoni di avere la meglio nel derby del Mediterraneo contro il Marocco. Il risultato finale dice 2-1 per la squadra di Queiroz, maturato dopo 120 minuti di grande intensità e nervosismo. Nel prossimo turno, in programma il 3 febbraio, gli avversari saranno i padroni di casa del Camerun. Vediamo insieme cosa hanno messo in campo le due compagini di questo match avvincente. Marocco, un’occasione sprecata La Nazionale allenata da Halilhodzic è stata spesso annoverata come una delle migliori formazioni di tutto il torneo. Questo grazie alla grande quantità di talento presente in rosa. Tuttavia, il suo percorso è stato spesso ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 30 gennaio 2022) Un gol e un assist: è questo lo score personale di Momo, grazie al qualeapproda indi. Il talento del giocatore del Liverpool permette ai faraoni di avere la meglio nel derby del Mediterraneo contro il Marocco. Il risultato finale dice 2-1 per la squadra di Queiroz, maturato dopo 120 minuti di grande intensità e nervosismo. Nel prossimo turno, in programma il 3 febbraio, gli avversari saranno i padroni di casa del Camerun. Vediamo insieme cosa hanno messo in campo le due compagini di questo match avvincente. Marocco, un’occasione sprecata La Nazionale allenata da Halilhodzic è stata spesso annoverata come una delle migliori formazioni di tutto il torneo. Questo grazie alla grande quantità di talento presente in rosa. Tuttavia, il suo percorso è stato spesso ...

