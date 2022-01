C’è Posta per Te, Tommaso chiude la busta, Maria De Filippi sbotta: “Ma una figlia a chi ca**o li deve chiedere i soldi, se non al padre?” (Di domenica 30 gennaio 2022) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di C’è Posta Per Te, l’appuntamento del sabato sera in prima serata su Canale 5. Come di consueto, la padrona di casa, Maria De Filippi, ha raccontato una serie di storie di vita, con l’intento a volte di riappacificarne le parti. Non sempre però i suoi tentativi riescono. Come è successo ieri sera, la moglie di Costanzo ha perso le staffe pronunciando anche una parolaccia. Protagoniste della storia in questione sono state Sara e Raffaella, due figlie disperate in cerca di un contatto con il loro papà, Tommaso, che non vedevano da oltre 17 anni. Il signore infatti si sarebbe allontanato quando le ragazze avevano 2 e 6 anni, per rifarsi una vita al fianco di Michela, con il quale ha avuto un figlio di nome Angelo: Papà non ci ha più chiamato, né ai nostri compleanni né ... Leggi su isaechia (Di domenica 30 gennaio 2022) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di C’èPer Te, l’appuntamento del sabato sera in prima serata su Canale 5. Come di consueto, la padrona di casa,De, ha raccontato una serie di storie di vita, con l’intento a volte di riappacificarne le parti. Non sempre però i suoi tentativi riescono. Come è successo ieri sera, la moglie di Costanzo ha perso le staffe pronunciando anche una parolaccia. Protagoniste della storia in questione sono state Sara e Raffaella, due figlie disperate in cerca di un contatto con il loro papà,, che non vedevano da oltre 17 anni. Il signore infatti si sarebbe allontanato quando le ragazze avevano 2 e 6 anni, per rifarsi una vita al fianco di Michela, con il quale ha avuto un figlio di nome Angelo: Papà non ci ha più chiamato, né ai nostri compleanni né ...

