Calciomercato Napoli, Alvarez sarà un calciatore del Manchester City (Di domenica 30 gennaio 2022) Uno dei prospetti più importanti del calcio argentino è sicuramente Julian Alvarez. L’attaccante del River Plate, che ha attirato su di sé gli occhi di mezza Europa, è stato accostato anche al Napoli in questa finestra di mercato. Alla fine, però, l’ha spuntata il Manchester City. BUENOS AIRES, ARGENTINA – OCTOBER 25: Julian Alvarez of River Plate celebrates after scoring the second goal of his team during a match between River Plate and Argentinos Juniors as part of Torneo Liga Profesional 2021 at Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti on October 25, 2021 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)A confermare la riuscita della trattativa è stato il presidente del River Plate, Jorge Brito, ai microfoni di ESPN. Nulla ha potuto la società argentina, in quanto le ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 30 gennaio 2022) Uno dei prospetti più importanti del calcio argentino è sicuramente Julian. L’attaccante del River Plate, che ha attirato su di sé gli occhi di mezza Europa, è stato accostato anche alin questa finestra di mercato. Alla fine, però, l’ha spuntata il. BUENOS AIRES, ARGENTINA – OCTOBER 25: Julianof River Plate celebrates after scoring the second goal of his team during a match between River Plate and Argentinos Juniors as part of Torneo Liga Profesional 2021 at Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti on October 25, 2021 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)A confermare la riuscita della trattativa è stato il presidente del River Plate, Jorge Brito, ai microfoni di ESPN. Nulla ha potuto la società argentina, in quanto le ...

