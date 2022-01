Uruguay, migliaia di persone protestano contro la violenza sulle donne (Di sabato 29 gennaio 2022) migliaia di donne si sono radunate a Montevideo per protestare contro la "cultura dello stupro" e la violenza contro le donne, pochi giorni dopo che una donna di 30 anni e' stata abusata sessualmente ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022)disi sono radunate a Montevideo per protestarela "cultura dello stupro" e lale, pochi giorni dopo che una donna di 30 anni e' stata abusata sessualmente ...

