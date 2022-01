“Una sorpresa…”: Mondiali, l’annuncio spiazza: Mancini esulta (Di sabato 29 gennaio 2022) Sorpresa positiva per il CT Roberto Mancini durante stage dell’Italia. I suoi collaboratori in Nazionale non se l’aspettavano di certo. Uno stage importante quello che la Nazionale italiana ha appena terminato a Coverciano. Tante le indicazioni carpite dal CT Mancini e dai suoi collaboratori, incluse alcune sorprese. Già perché le gerarchie in vista del play-off Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 29 gennaio 2022) Sorpresa positiva per il CT Robertodurante stage dell’Italia. I suoi collaboratori in Nazionale non se l’aspettavano di certo. Uno stage importante quello che la Nazionale italiana ha appena terminato a Coverciano. Tante le indicazioni carpite dal CTe dai suoi collaboratori, incluse alcune sorprese. Già perché le gerarchie in vista del play-off Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GrandeFratello : Per Soleil una sorpresa tutt'altro che normale... perché ci sono due presenze super speciali per lei in passerella.… - GrandeFratello : Emozioni infinite questa sera a #GFVIP: Soleil riceverà una dolcissima sorpresa ???? Vi aspettiamo con la nuova pun… - christianrocca : Sono orgoglioso di sottolineare che il 13 novembre scorso, a Linkiesta Festival, il nome a sorpresa era stato fatto… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Il risultato definitivo. #Mattarella eletto, ma c'è una sorpresa nei voti: ecco i risultati ??… - lapabrica : Jhonny Depp pronto a fare una mega sorpresa durante le giornate di sanremo #Sanremo2022 -