**Tennis: Australian Open, Collins ko in due set e titolo per Barty** (Di sabato 29 gennaio 2022) Melbourne, 29 gen. -(Adnkronos) - Ashleigh Barty trionfa agli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam. La 25enne Australiana, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sconfigge in finale la sorpresa del torneo, la 28enne statunitense Danielle Collins, numero 30 del ranking Wta e 27 del seeding, con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-2) dopo un'ora e 27 minuti. Per Barty è il terzo titolo major dopo le vittorie al Roland Garros 2019 e a Wimbledon 2021. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Melbourne, 29 gen. -(Adnkronos) - Ashleigh Barty trionfa agli, prima prova stagionale del Grande Slam. La 25ennea, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sconfigge in finale la sorpresa del torneo, la 28enne statunitense Danielle, numero 30 del ranking Wta e 27 del seeding, con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-2) dopo un'ora e 27 minuti. Per Barty è il terzomajor dopo le vittorie al Roland Garros 2019 e a Wimbledon 2021.

