Spagna-Svezia | Finale Europei pallamano 2022 | programma | orario | tv | streaming

(Di sabato 29 gennaio 2022)si affronteranno nelladeglidi, indomenica 30 gennaio (ore 18.00) all’MVM Dome di Budapest (Ungheria). Nella capitale magiara scopriremo chi riuscirà a salire sul tetto del Vecchio Continente: la corazzata iberica andrà a caccia del terzo sigillo consecutivo, mentre gli scandinavi sperano di poter tornare a festeggiare a venti anni di distanza dall’ultima volta (sarebbe il quinto trionfo della storia). Si preannuncia un confronto decisamente equilibrato e avvincente. Laè riuscita ad avere la meglio sui campioni olimpici della Francia in una semial cardiopalma chiusa sul 34-33, mentre le Furie Rosse si sono sbarazzate della Danimarca con un convincente 29-25. Si ...

Advertising

Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA PALLAMANO EUROPEI, FRANCIA-SVEZIA 33-34 Domenica alle 18.00 finale contro la Spagna #SkySport #Pallamano #FranciaSv… - HuzeidD : RT @SkySport: ULTIM'ORA PALLAMANO EUROPEI, FRANCIA-SVEZIA 33-34 Domenica alle 18.00 finale contro la Spagna #SkySport #Pallamano #FranciaSv… - SkySport : ULTIM'ORA PALLAMANO EUROPEI, FRANCIA-SVEZIA 33-34 Domenica alle 18.00 finale contro la Spagna #SkySport #Pallamano… - EmilioCecchini : RT @GianlucaStream: #covid Senza #greenpass Danimarca Inghilterra Svezia Finlandia Romania Spagna Portogallo Irlanda Germania Gre… - AseroGiovanna : RT @GianlucaStream: #covid Senza #greenpass Danimarca Inghilterra Svezia Finlandia Romania Spagna Portogallo Irlanda Germania Gre… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna Svezia

La superiorità dellaè rimasta intatta nei ultimi minuti con la Danimarca che non è riuscita ...chi incontreranno gli iberici che attendono il risultato di questa sera tra Francia e... fanno eccezione l'Italia, la Danimarca, Cipro, l'Austria,la Finlandia e la. Nel gennaio ... In Slovenia (1.074 euro) e(1.126 euro) il salario minimo era di poco superiore a 1.000 euro al ...Spagna e Svezia si affronteranno nella Finale degli Europei 2022 di pallamano, in programma domenica 30 gennaio (ore 18.00) all'MVM Dome di Budapest (Ungheria). Nella capitale magiara scopriremo chi r ...Sarà la Svezia a sfidare la Spagna nella finalissima degli Europei di pallamano 2022, con la formazione scandinava che contro la Francia ha faticato molto nelle prime fasi, riuscendo poi ad aggiudicar ...