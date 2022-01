Sollievo Raducanu | arrestato lo stalker

(Di sabato 29 gennaio 2022)lodi Emma. La campionessa dello US Open, infatti, da qualche mese ormai era perseguitata dall'uomo che per tre volte si era anche introdotto nella sua casa di famiglia a ...

Arrestato lo stalker di Emma Raducanu. La campionessa dello US Open, infatti, da qualche mese ormai era perseguitata dall'uomo che per tre volte si era anche introdotto nella sua casa di famiglia a Londra. Amrit Magar, 35 anni ... Emma Raducanu tira un sospiro di sollievo. La polizia inglese ha arrestato l'uomo che si è introdotto per ben tre volte nella casa dove vive con i suoi genitori, alla periferia di Londra. Lo stalker si ... Si tratta di un disoccupato 35enne londinese, il padre della campionessa Us Open lo aveva visto dalle telecamere di sorveglianza e fatto arrestare ...