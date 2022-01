Sci alpino, discesa femminile Garmisch 2022: Suter sfrutta l’assenza di Goggia e vince. 5ª Nadia Delago (Di sabato 29 gennaio 2022) Corinne Suter sfrutta alla grande l’assenza di Sofia Goggia e domina la discesa libera femminile di Garmisch-Partenkirchen, Germania, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2021/2022. La 27enne elvetica, già oro nella specialità ai Mondiali di Cortina d’Ampezzo 2021, vince la quarta gara in carriera in CDM con una prestazione di alto livello. La vincitrice della Coppa di specialità nella stagione 19/20, precede di 0.51 la connazionale Jasmine Flury, autrice anche lei di una bella gara. Terza a 0.78 l’austriaca Cornelia Huetter. Con questo risultato Suter si porta a 331 nella classifica di specialità che vede ancora davanti Sofia Goggia con 400 punti. Quando mancano 3 gare di ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Corinnealla grandedi Sofiae domina laliberadi-Partenkirchen, Germania, valida per la Coppa del Mondo di sci2021/. La 27enne elvetica, già oro nella specialità ai Mondiali di Cortina d’Ampezzo 2021,la quarta gara in carriera in CDM con una prestazione di alto livello. La vincitrice della Coppa di specialità nella stagione 19/20, precede di 0.51 la connazionale Jasmine Flury, autrice anche lei di una bella gara. Terza a 0.78 l’austriaca Cornelia Huetter. Con questo risultatosi porta a 331 nella classifica di specialità che vede ancora davanti Sofiacon 400 punti. Quando mancano 3 gare di ...

