Quirinale, settima votazione tra bianche e astenuti. Vertice di maggioranza saltato, si cerca l'intesa (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo la nuova fumata nera di ieri, a partire dalle 9,30 è cominciata la settima votazione per eleggere il presidente della Repubblica. Intanto si cerca un'intesa. Un nuovo incontro tra Matteo Salvini, ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo la nuova fumata nera di ieri, a partire dalle 9,30 è cominciata laper eleggere il presidente della Repubblica. Intanto siun'. Un nuovo incontro tra Matteo Salvini, ...

you_trend : La settima votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica comincerà domani alle ore 9:30 #Quirinale #MaratonaYouTrend - Agenzia_Ansa : Quirinale, dalle 9:30 la settima votazione. Centristi con Forza Italia, uniti su Casini #ANSA - TgLa7 : #Quirinale: #ForzaItalia si asterrà a settima votazione. Per #M5s astensione o bianca - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: Quirinale, dalle 9:30 la settima votazione. Centristi con Forza Italia, uniti su Casini #ANSA - ilfaroonline : Quirinale, settima votazione in corso: la maggioranza si astiene o non risponde alla chiama -