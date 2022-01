Quirinale, è Mattarella-bis: il secondo presidente più votato nella storia della Repubblica (Di sabato 29 gennaio 2022) Sergio Mattarella succede a se stesso: è Mattarella-bis. Con 759 voti, l’inquilino riconfermato al Quirinale è il secondo presidente più votato nella storia della Repubblica, secondo solo a Sandro Pertini che nel 1978 era stato eletto con 832 preferenze. Superato anche Francesco Cossiga che nel 1985 alla prima votazione aveva raggiunto quota 752. Era già accaduto per Giorgio Napolitano di essere rieletto presidente della Repubblica per due volte consecutive. Al superamento del quorum, fissato a 505 voti, nel Transatlantico, oltre che nell’aula di Montecitorio, è scattato una standing ovation di 4 minuti. “E’ una splendida notizia per gli italiani. ... Leggi su ildenaro (Di sabato 29 gennaio 2022) Sergiosuccede a se stesso: è-bis. Con 759 voti, l’inquilino riconfermato alè ilpiùsolo a Sandro Pertini che nel 1978 era stato eletto con 832 preferenze. Superato anche Francesco Cossiga che nel 1985 alla prima votazione aveva raggiunto quota 752. Era già accaduto per Giorgio Napolitano di essere rielettoper due volte consecutive. Al superamento del quorum, fissato a 505 voti, nel Transatlantico, oltre che nell’aula di Montecitorio, è scattato una standing ovation di 4 minuti. “E’ una splendida notizia per gli italiani. ...

Inter : ?? | PRESIDENTE Caro Presidente Mattarella, Le auguriamo il meglio per il nuovo mandato. Ovviamente sappiamo che… - matteorenzi : Mantenere Mattarella al Quirinale e Draghi a Chigi è l’unico modo per lasciare l’Italia al riparo dalle strampalate… - fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - SilvanaColomb10 : RT @lapoelkann_: Un uomo saggio e onorevole. Uno statista che rimarrà nei libri di storia per la dedizione e l’amore verso il Paese e l’att… - ingol_dav : RT @PBurattini: Mattarella bis per incapacità di intendere e volere del sistema dei partiti. #Quirinale -