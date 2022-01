Quirinale | Di Nicola M5s | “I leader di partito vadano da Mattarella per comunicargli che il Parlamento vuole votarlo per la rielezione”

(Di sabato 29 gennaio 2022) “È arrivato il momento – francamente prevedibile – in cui per mettere in sicurezza il Paese è necessario che idella maggioranza salgano al, da Sergio, perla volontà deldiper un secondo mandato“. A dirlo è stato l’esponente del Movimento 5 stelle, Primo Di, fuori da Montecitorio. “Pier Ferdinando Casini? Si stanno consumando trattative nelle quali ciascunmette davanti i propri interessi. Così non può essere eletto un presidente della Repubblica”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ma già nel pomeriggio è ripreso il tentativo di "marcia sul" da parte di un Pd ormai ... Ma resta in lizza per la rielezione: come accadde a Enrico De, liberale tardo - borbonico, primo ...ATTUALITA' Su Rete 4 alle 21.23 Speciale Quarta Repubblica. Speciale condotto daPorro in collaborazione con il TG4 per seguire in diretta lo spoglio delle schede che porteranno alla ...Basta con i veti, meglio chiedere a Sergio Mattarella di ripensarci e di accettare un incarico bis. A parlare è Matteo Salvini , leader ..."Su Casini c'è un'ampia convergenza. Il mondo centrista c'è indubbiamente, un pezzo del Pd - il nome di Casini era nella sua rosa - certamente c'è, così come ...