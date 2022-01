Paderno | positivo al Covid va al Bricoman di Carate Brianza | multa da 400 euro

(Di sabato 29 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color DaDugnano aper andare al. Peccato fosseale non potesse assolutamente uscire di casa. Un padernese è stato denunciato per violazione dell’obbligo di quarantena dai carabinieri della stazionese. È venerdì pomeriggio, quando i carabinieri stanno facendo controlli attorno al punto vendita di via Marengo atds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Ultime Notizie dalla rete : Paderno positivo

Il Notiziario

al Covid e residente aDugnano, dove avrebbe dovuto trovarsi, nella sua abitazione, isolato, è stato invece trovato dai carabinieri della Stazione di Carate Brianza mentre si aggirava ......della pizzeria 'Sant'Andrea' a Fietta didel Grappa. Come riportato da 'La Tribuna di Treviso', negli ultimi giorni Cristopher era stato ricoverato in ospedale dove era risultatoal ...Da Paderno Dugnano a Carate Brianza per andare al Bricoman. Peccato fosse positivo al Covid e non potesse assolutamente uscire di casa. Un padernese è ...Un uomo di 55 anni è stato fermato dai carabinieri che si erano accorti che stava passeggiando per un parcheggio con fare sospetto fuori da un “Bricoman” ...