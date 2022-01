Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng, perché è finita la loro storia: “Non è stata una mia scelta” (Di sabato 29 gennaio 2022) Melissa Satta, ospite sabato 29 gennaio a “Verissimo”, ritorna a parlare della separazione da Kevin Prince Boateng avvenuta più di un anno fa: “Ora sto bene anche se è un dolore che rimane sempre. Ho sofferto molto, è stato un duro colpo perché non me l’aspettavo e perché non è stata una mia scelta. È andata così ma oggi sono molto felice. L’importante è avere un obiettivo comune che nel nostro caso è Maddox e sta andando bene”. La showgirl commenta gli attacchi ricevuti per la sua bellezza che, secondo alcuni, l’avrebbe aiutata in ambito professionale: “Sono abituata a riceverli, solitamente mi scivolano addosso, altre volte invece ci faccio più caso. Quest’ultima volta sono stata attaccata da una donna. In questo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 29 gennaio 2022), ospite sabato 29 gennaio a “Verissimo”, ritorna a parlare della separazione daavvenuta più di un anno fa: “Ora sto bene anche se è un dolore che rimane sempre. Ho sofferto molto, è stato un duro colponon me l’aspettavo enon èuna mia. È andata così ma oggi sono molto felice. L’importante è avere un obiettivo comune che nel nostro caso è Maddox e sta andando bene”. La showgirl commenta gli attacchi ricevuti per la sua bellezza che, secondo alcuni, l’avrebbe aiutata in ambito professionale: “Sono abituata a riceverli, solitamente mi scivolano addosso, altre volte invece ci faccio più caso. Quest’ultima volta sonoattaccata da una donna. In questo ...

