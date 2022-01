Mattarella bis | verso un accordo fra le forze politiche

(Di sabato 29 gennaio 2022)tra leunbis: Giorgia Meloni non ci crede, per Renzi è una grande notizia per il futuro del Paese. Salvini, dopo mille nomi, deve piegarsi davanti al suo fallimento.ilbis già nel pomeriggio Ledi centrodestra sono in ginocchio, stremate per l’innumerevole serie di sconfitte

SimoneAlliva : #Mattarella bis cioè la sconfitta della politica, la sconfitta di un paese. E i partiti che si nascondo dietro 'lo… - lucianonobili : L’informazione muore ogni volta che un esponente #M5S esprime apprezzamento per il settannato di #Mattarella fino a… - CarloCalenda : Tutti saremmo molto sollevati da un bis di #Mattarella che tuttavia rappresenterebbe l’ennesimo fallimento della po… - romanino48 : RT @ItalicaTestudo: #Salvini e la #Lega cadono nel tranello del Pd e valutano l'opzione #Mattarellabis Se davvero lo votassero, sarebbero d… - gabrygabr : RT @_cieloitalia: Mattarella bis. L'agonia della politica. -

Svolta Quirinale, Draghi chiede adi restare al Colle Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ottenuto 387 voti nel settimo scrutinio per l'elezione del Capo dello Stato. 64 ...Il leader della Lega, Salvini, poco prima dell'accordo, parlando ai giornalisti alla Camera, averva annunciato la sua apertura al: "Una parte del Parlamento non vuole trovare un ...era della massima importanza Non voglio crederci", era la sibillina frase della Meloni non appena si era sparsa la notizia del bis alle porte. (Liberoquotidiano.it) Berlusconi: "Oggi unità è solo ...L'accordo dei leader della maggioranza sul nome di Mattarella per il bis al Colle rischia di mandare in frantumi il centrodestra. Criticissima Giorgia Meloni che parla ...