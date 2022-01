Lutto per Claudio Baglioni. Una foto e il doloroso addio: “Eri una creatura delicata e sensibile” (Di sabato 29 gennaio 2022) Padova, un’intera comunità in Lutto. Una storia che ha tenuto il fiato sospeso quella di Alessandro Manzella, disabile tracheostomizzato, che da ben 33 lunghi anni è rimasto paralizzato a letto. Correva il 28esimo compleanno di Alessandro quando Claudio Baglioni si è presentato personalmente per fagli una sorpresa. Un momento che ha commosso tutti i fan e che il cantante, oggi, ha ricordato con parole commosse. “Eri una creatura delicata e sensibile spero che ora ci sia un posto dove tu puoi trascorrere un’esistenza tutta felice. Nel migliore dei modi. Claudio”. Questo il messaggio del cantautore italiano in memoria di Alessandro non appena appresa la dolorosa notizia. Alessandro si è spento nel reparto di terapia intensiva a Padova. Purtroppo all’età di 12 ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) Padova, un’intera comunità in. Una storia che ha tenuto il fiato sospeso quella di Alessandro Manzella, disabile tracheostomizzato, che da ben 33 lunghi anni è rimasto paralizzato a letto. Correva il 28esimo compleanno di Alessandro quandosi è presentato personalmente per fagli una sorpresa. Un momento che ha commosso tutti i fan e che il cantante, oggi, ha ricordato con parole commosse. “Eri unaspero che ora ci sia un posto dove tu puoi trascorrere un’esistenza tutta felice. Nel migliore dei modi.”. Questo il messaggio del cantautore italiano in memoria di Alessandro non appena appresa la dolorosa notizia. Alessandro si è spento nel reparto di terapia intensiva a Padova. Purtroppo all’età di 12 ...

