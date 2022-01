LIVE Snowboardcross, Coppa del Mondo Cortina 2022 in DIRETTA: Michela Moioli in semifinale! Quattro azzurri ai quarti nel maschile (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.43 Vola l’australiano Bolton: oltre due secondi di vantaggio su Vuagnoux che è secondo. Cade Leoni che non conclude la gara. 19.42 Terzo quarto di finale: l’azzurro Tommaso Leoni in partenza con l’australiano Bolton, lo statunitense Vedder e il francese Vuagnoux. 19.41 Terza piazza ed eliminazione per Ferrari: in semifinale ci vanno il leader di Coppa del Mondo Noerl e lo spagnolo Eguibar. 19.40 Ferrari è terzo al secondo intermedio: sembra difficile una rimonta sulla coppia Noerl-Eguibar. 19.39 Secondo quarto di finale con un altro italiano al via: Filippo Ferrari se la vedrà con Noerl, Eguibar e Lueftner. 19.38 SOMMARIVA! L’azzurro è in semifinale ottenendo il primo tempo con 15 centesimi di vantaggio sull’austriaco Pickl! 19.37 Primo quarto di finale ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.43 Vola l’australiano Bolton: oltre due secondi di vantaggio su Vuagnoux che è secondo. Cade Leoni che non conclude la gara. 19.42 Terzo quarto di finale: l’azzurro Tommaso Leoni in partenza con l’australiano Bolton, lo statunitense Vedder e il francese Vuagnoux. 19.41 Terza piazza ed eliminazione per Ferrari: in semifinale ci vanno il leader didelNoerl e lo spagnolo Eguibar. 19.40 Ferrari è terzo al secondo intermedio: sembra difficile una rimonta sulla coppia Noerl-Eguibar. 19.39 Secondo quarto di finale con un altro italiano al via: Filippo Ferrari se la vedrà con Noerl, Eguibar e Lueftner. 19.38 SOMMARIVA! L’azzurro è in semifinale ottenendo il primo tempo con 15 centesimi di vantaggio sull’austriaco Pickl! 19.37 Primo quarto di finale ...

