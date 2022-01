L’Inter presenta Caicedo: “Inzaghi decisivo” (Di sabato 29 gennaio 2022) "Welcome Felipe!". Così l'Inter ha ufficializzato quest'oggi l'arrivo in nerazzurro di Caicedo, arrivato in prestito dal Genoa per completare l'attacco nerazzurro. Caicedo molto stimato da Simone Inzaghi che lo conosce dai tempi della Lazio. Ecco la nota della società nerazzurra: "FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il Genoa per il trasferimento del calciatore Felipe Salvador Caicedo Corozo. L'attaccante ecuadoriano arriva in nerazzurro in prestito fino al 30 giugno 2022".Felice Caicedo: "Ho lavorato con miste Simone Inzaghi quattro anni alla Lazio e ora lo ritrovo qui all`Inter. È stato molto importante, mi ha convinto subito quindi lo ringrazio e non vedo l`ora di cominciare ad allenarmi con lui. Sono molto contento e non vedo l`ora di cominciare ad ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 29 gennaio 2022) "Welcome Felipe!". Così l'Inter ha ufficializzato quest'oggi l'arrivo in nerazzurro di, arrivato in prestito dal Genoa per completare l'attacco nerazzurro.molto stimato da Simoneche lo conosce dai tempi della Lazio. Ecco la nota della società nerazzurra: "FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il Genoa per il trasferimento del calciatore Felipe SalvadorCorozo. L'attaccante ecuadoriano arriva in nerazzurro in prestito fino al 30 giugno 2022".Felice: "Ho lavorato con miste Simonequattro anni alla Lazio e ora lo ritrovo qui all`Inter. È stato molto importante, mi ha convinto subito quindi lo ringrazio e non vedo l`ora di cominciare ad allenarmi con lui. Sono molto contento e non vedo l`ora di cominciare ad ...

