Coppa d’Africa, regolamento quarti di finale: cosa succede in caso di pareggio al 90?? (Di sabato 29 gennaio 2022) Sipario sugli ottavi di finale, spazio ai quarti di Coppa d’Africa 2022. Le migliori otto sono pronte a contendersi il pass per la semifinale, per continuare a coltivare il sogno della finalissima. Ma cosa prevede il regolamento in caso di pareggio al 90?? Si segue lo stesso schema degli ottavi. A differenza di quanto è previsto in Copa America, i quarti di finale di Coppa d’Africa prevedono due tempi da 15? supplementari in caso di parità al termine del tempo regolamentare e, poi, eventualmente, i calci di rigore. Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco dei novanta minuti con aggiornamenti in tempo reale ed eventualmente anche ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Sipario sugli ottavi di, spazio aidi2022. Le migliori otto sono pronte a contendersi il pass per la semi, per continuare a coltivare il sogno della finalissima. Maprevede ilindial?? Si segue lo stesso schema degli ottavi. A differenza di quanto è previsto in Copa America, ididiprevedono due tempi da 15? supplementari indi parità al termine del tempo regolamentare e, poi, eventualmente, i calci di rigore. Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco dei novanta minuti con aggiornamenti in tempo reale ed eventualmente anche ...

