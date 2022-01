Biden conferma | «Allertati 8 500 militari per il Baltico»

(Di domenica 30 gennaio 2022) Il presidentealza di nuovo i toni sulla crisi ucraina: «Invierò truppe in Europa dell’est nei paesi della Nato nel breve termine. Non molte», ha dichiarato rientrando da una visita a Pittsburgh, in Pennsylvania. Così il Pentagono ha messo 8.500in stato di allerta per un possibile dispiegamento nei Paesi Baltici di fronte al pericolo di una «invasione russa». Ora però verrebbe quasi da pensare che la mancata invasione russa stia generando più problemi alla Nato di quanto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

... considerata l'attenzione disulla Cina e la debacle in Afghanistan, la partenza della ... 'Sì, decisamente -Bremmer - l'aggressività militare russa ha avvicinato gli Alleati tra loro. La ...Intervistato dalla Stampa, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg,che l'... E abbiamo partecipato insieme anche all'incontro con il presidentelunedì scorso. C'è stato un ...Il presidente Biden alza di nuovo i toni sulla crisi ucraina: «Invierò truppe in Europa dell’est nei paesi della Nato nel breve termine. Non molte», ha dichiarato rientrando da una visita a Pittsburgh ...Crisi ucraina. Nelle tensioni tra Est e Ovest i cinesi sanno muoversi con accortezza. E possono indicare anche soluzioni. Le cronache di Le Monde ci dicono che Kiev non è una città in stato di assedio ...