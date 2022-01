Antonio Medugno | dopo Clarissa spunta una ex di Uomini e Donne | ecco il video

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 29 gennaio 2022)è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip da alcune ore ma sta già facendo chiacchierare il web e le influencer, compresa una ex corteggiatrice diche ha parlato della loro frequentazione.una ex diLei è Giulia D’Urso, ex fidanzata di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.