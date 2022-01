Anticipazioni Doc 2 | clamoroso video dal backstage | svelato il significato di ‘Cane Blu’

Leggi su ck12

(Di sabato 29 gennaio 2022) Clamorose anticipazione in merito alla quarta puntata della serie Doc 2: viene a galla la verità suldell’espressione. Grande attesa tra gli ammiratori per la quarta puntata della seconda edizione della serie Doc 2 – Nelle tue mani, in onda su Rai 1. Puntata nella quale verranno svelati i misteri riguardanti la morte del dottor Lazzarini e ildell’espressione. Intanto arrivanoclamorose proprio su quest’ultimo mistero.che nascono da un dettaglio rivelatore apparso in undel. Ma per scoprire tutto la verità nei minimi dettagli i telespettatori dovranno comunque aspettare giovedì 10 febbraio. Il Festival di ...