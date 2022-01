Un altro spoglio inutile, il quarto. Sale Mattarella, tramontano Casini e Belloni, spunta Frattini ma dura una notte (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un'altra fumata nera, la quarta, l'ennesima, arriva in un clima di caos e incertezza crescente, mentre continuano serrate le trattative tra i partiti e all'interno delle coalizioni. Tutti sforzi che ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un'altra fumata nera, la quarta, l'ennesima, arriva in un clima di caos e incertezza crescente, mentre continuano serrate le trattative tra i partiti e all'interno delle coalizioni. Tutti sforzi che ...

Advertising

cmqpiena : RT @giullimer: Off topic: nel cortile interno si segue lo spoglio assiepati davanti ai tre maxi schermi. Uno è stato preso dalla Lega che c… - giullimer : Off topic: nel cortile interno si segue lo spoglio assiepati davanti ai tre maxi schermi. Uno è stato preso dalla L… - happyproudpuppy : RT @you_trend: Confermato il calo delle bianche in questo terzo scrutinio. Un altro dato interessante, che si nota dal grafico, è la diminu… - happyproudhuman : RT @you_trend: Confermato il calo delle bianche in questo terzo scrutinio. Un altro dato interessante, che si nota dal grafico, è la diminu… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Votazioni #PresidenteDellaRepubblica, durante lo spoglio, accanto al Presidente della Camera Fico non c'è la Presidente del Se… -