Torna l'ipotesi Casini. Mattarella solo... Draghi al Colle? Difficile. Scenari (Di venerdì 28 gennaio 2022) Come era previsto la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati non è stata eletta presidente della Repubblica. Il Centrodestra, spinto da Giorgia Meloni e da Matteo Salvini, ha voluto la prova di forza e ha voluto contarsi, ottenendo di ricompattare tutto... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 28 gennaio 2022) Come era previsto la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati non è stata eletta presidente della Repubblica. Il Centrodestra, spinto da Giorgia Meloni e da Matteo Salvini, ha voluto la prova di forza e ha voluto contarsi, ottenendo di ricompattare tutto... Segui su affaritaliani.it

Advertising

fanpage : #Quirinale, il nome di Elisabetta Belloni torna a farsi strada tra le ipotesi di elezione del… - domenicobandoni : RT @giorgiogilestro: (Questo dai dati Inglesi - bigina61 : RT @Marvablo: Ma quanto deve essere umiliante per le giornaliste questa continua retorica della donna al #Quirinale? Trovarsi costantemente… - Marvablo : Ma quanto deve essere umiliante per le giornaliste questa continua retorica della donna al #Quirinale? Trovarsi cos… - mlbariona : RT @menoopiu: #Quirinale2022 Torna ipotesi #ElisabettaBelloni , ex Farnesina, ma #Renzi non la vuole, perché capo dei #ServiziSegreti . D… -