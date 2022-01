Terra dei fuochi, i 200 milioni per la riqualifica verranno sperperati. Mentre i registri tumori restano fermi (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il 27 gennaio 2018 cominciava, con la biopsia a 18 aghi per la prostata, la mia battaglia contro il “mostro” che ogni giorno colpisce circa cento nuovi cittadini campani e ne uccide 41. Ero consapevole, sin da quando giravo con il mio Maestro Franco Ortolani per le discariche tossiche della Campania per dare giustizia ai cittadini massacrati dall’ignavia dei loro politici nella malagestione dei rifiuti speciali, che rischiavamo molto, troppo, ed entrambi abbiamo pagato con la malattia – Ortolani anche con la vita – il nostro impegno civile. Provo un dolore terribile, immenso, che non riesco a lenire in alcun modo, nel giorno in cui si ricordano le atrocità commesse dai nazisti sugli ebrei e negate oltre ogni limite di ragione, perché devo rendermi conto che per il massacro quotidiano ancora in atto in Campania e in tutta Italia si sta continuando, oltre ogni limite di correttezza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il 27 gennaio 2018 cominciava, con la biopsia a 18 aghi per la prostata, la mia battaglia contro il “mostro” che ogni giorno colpisce circa cento nuovi cittadini campani e ne uccide 41. Ero consapevole, sin da quando giravo con il mio Maestro Franco Ortolani per le discariche tossiche della Campania per dare giustizia ai cittadini massacrati dall’ignavia dei loro politici nella malagestione dei rifiuti speciali, che rischiavamo molto, troppo, ed entrambi abbiamo pagato con la malattia – Ortolani anche con la vita – il nostro impegno civile. Provo un dolore terribile, immenso, che non riesco a lenire in alcun modo, nel giorno in cui si ricordano le atrocità commesse dai nazisti sugli ebrei e negate oltre ogni limite di ragione, perché devo rendermi conto che per il massacro quotidiano ancora in atto in Campania e in tutta Italia si sta continuando, oltre ogni limite di correttezza ...

