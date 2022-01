Superbonus: Ance, norme sono ipoteca sui cantieri (Di venerdì 28 gennaio 2022) "Spiace vedere che all'interno di un decreto che si chiama 'sostegni' è stato inserito un provvedimento che di sostegno non ha proprio nulla sia per le imprese che per i cittadini". Così in una nota ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) "Spiace vedere che all'interno di un decreto che si chiama 'sostegni' è stato inserito un provvedimento che di sostegno non ha proprio nulla sia per le imprese che per i cittadini". Così in una nota ...

