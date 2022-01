Sponsor tecnico Inter, si va verso un nuovo accordo: trattative in corso (Di venerdì 28 gennaio 2022) Mentre sul fronte mercato si lavora per mettere a segno gli ultimi colpi di questa sessione – ufficiali gli arrivi di Gosens in difesa e Caicedo in attacco – l’Inter studia anche le prossime Sponsorship in vista dei mesi a venire. Come rende noto La Gazzetta dello Sport, la società è infatti alla ricerca di un nuovo accordo da sottoscrivere con l’attuale Sponsor tecnico entro il termine della stagione. Zhang, Inter, Serie A LE trattative CON NIKE Stando a quanto riferito dalla Rosea, a tal proposito, sarebbero già in corso le trattative con il brand Nike, che al momento versa nelle casse del club 12,5 milioni a stagione più bonus. L’idea dei nerazzurri, come scrive il sito Calcio e Finanza, sarebbe quella ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 28 gennaio 2022) Mentre sul fronte mercato si lavora per mettere a segno gli ultimi colpi di questa sessione – ufficiali gli arrivi di Gosens in difesa e Caicedo in attacco – l’studia anche le prossimeship in vista dei mesi a venire. Come rende noto La Gazzetta dello Sport, la società è infatti alla ricerca di unda sottoscrivere con l’attualeentro il termine della stagione. Zhang,, Serie A LECON NIKE Stando a quanto riferito dalla Rosea, a tal proposito, sarebbero già inlecon il brand Nike, che al momento versa nelle casse del club 12,5 milioni a stagione più bonus. L’idea dei nerazzurri, come scrive il sito Calcio e Finanza, sarebbe quella ...

