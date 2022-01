Silvia Toffanin sgambetto alla De Filippi: ecco cosa è successo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Silvia Toffanin si prende una grande vittoria e fa un clamoroso sgambetto a Maria De Filippi sua collega a Canale Cinque: di cosa si tratta? Si torna a parlare di una delle conduttrici di punta di Canale Cinque che grazie al suo successo con Verissimo, da questa stagione va in onda due volte a settimane Leggi su youmovies (Di venerdì 28 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.si prende una grande vittoria e fa un clamorosoa Maria Desua collega a Canale Cinque: disi tratta? Si torna a parlare di una delle conduttrici di punta di Canale Cinque che grazie al suocon Verissimo, da questa stagione va in onda due volte a settimane

Advertising

DietrolaNotizia : 'Verissimo': gli ospiti di Silvia Toffanin in questo week end - defrogging : *Silvia Toffanin's voice* Questa è ormai una barzelletta che non fa neanche più ridere. - infoitcultura : Paolo Bonolis non usa mezzi termini con Silvia Toffanin: “Finisci in miseria” - bubinoblog : VERISSIMO: GLI OSPITI DI SILVIA TOFFANIN. DOMENICA UN'ORA IN PIÙ PER IL TALK DI CANALE 5 - filufilo : RT @Unf_Tweet: -