Sesta fumata nera per l'elezione del presidente della Repubblica: record voti Mattarella (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nuova fumata nera per l'elezione del presidente della Repubblica. Lo spoglio della Sesta votazione è terminato senza particolari sorprese e novità. L'unico dato significativo è quello che vede Sergio Mattarella ottenere 336 voti nello scrutinio. Gli astenuti sono stati 445 mentre le schede bianche sono state 106. Il pm Di Matteo ha ottenuto 41 voti, Casini 9, Manconi 8. Draghi e Cartabia ne hanno incassati 5, Belloni 4, Amato 3, Casellati 2. I presenti in tutto sono stati 976 e i votanti 531. Le schede nulle sono state 4, i voti dispersi 9. Il centrodestra si è astenuto nella votazione pomeridiana del 28 gennaio, come deciso dal vertice di coalizione tenutosi alla Camera dopo la ...

