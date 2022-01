Roma | 14enne di origine bengalese si ribella a matrimonio combinato e denuncia Genitori indagati per tentata costrizione alle nozze

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Maltrattamenti in famiglia eal. Con queste accuse idi una ragazzina di 14 anni, cittadini del Bangladesh e residenti a Ostia, sono stati raggiunti dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione alla persona offesa. Lo scorso novembre, la quattordicenne avevato ai Carabinieri di essere stata vittima di comportamenti oppressivi, con violenze fisiche e verbali in particolare da parte della madre e dal fratello, ogni volta che siva al rispetto delle rigide regole della tradizione culturale e religiosa. I familiari le imponevano di indossare il velo, controllavano le sue conversazioni telefoniche e l’utilizzo della televisione, le impedivano di frequentare i coetanei fuori dalla scuola, picchiandola se non ...

Vittima unaoriginaria del Bangladesh che, a novembre scorso, aveva già denunciato alla ... A distanza di qualche mese i militari hanno eseguito, su disposizione del tribunale di, un'...... sono ora indagati per aver commesso maltrattamenti in famiglia e tentata induzione o costrizione al matrimonio in danno della figliaconvivente. Con queste accuse i carabinieri diOstia ...I carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione alla persona offesa nei confronti di una coppia di coniugi, entr ...La coppia è accusata di maltrattamenti in famiglia e tentata induzione o costrizione al matrimonio. La minorenne è in una struttura protetta ...