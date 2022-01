Quirinale, vertice Letta-Conte-Speranza. Pronto un altro nome? Renzi dice sì a Mattarella bis (Di venerdì 28 gennaio 2022) È iniziato alla Camera il vertice di M5s, Pd e Leu, con Giuseppe Conte, Enrico Letta e Roberto Speranza e i capigruppo delle tre forze politiche. Presenterete un vostro nome? «Ne discuteremo». «Mi... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 28 gennaio 2022) È iniziato alla Camera ildi M5s, Pd e Leu, con Giuseppe, Enricoe Robertoe i capigruppo delle tre forze politiche. Presenterete un vostro? «Ne discuteremo». «Mi...

Advertising

lorepregliasco : Il vertice del centrodestra previsto per le 19 rinviato a 'dopo le 21'. Di questo passo non si chiude nemmeno domani, temo #Quirinale - lorepregliasco : Vertice del centrodestra alle 22.30 #Quirinale - NicolaPorro : ?? Il vero nome del centrodestra per il Quirinale, la grave assenza di Di Maio al vertice Ue sull’Ucraina e il silen… - ninoBertolino : RT @TgLa7: Quirinale, iniziato il vertice del centrosinistra. Letta: hanno voluto dividere e non nome unità. Discuteremo se presentare nom… - dariodangelo91 : ?? Matteo #Salvini è arrivato negli uffici della Lega alla Camera. A breve inizierà il vertice del centrodestra. #Quirinale -